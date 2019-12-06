Президент Владимир Украины ушел от ответа, будет ли он настаивать на пересмотре пункта Минских соглашений о передаче границы под контроль Украины после выборов и внесения особого статуса Донбасса в Конституцию.

Такой вопрос ему задали во время эфира программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Президент подтвердил, что собирается провести местные выборы на Донбассе осенью 2020 года одновременно с остальной Украиной.

Его спросили, как он будет решать дилемму с Минскими соглашениями, где говорится, что сначала нужно провести выборы, а потом будет установлен контроль над границей.

"Я точно буду говорить о границе (на встрече в нормандском формате - Ред.). У нас другой план о границе: каким образом и когда Россия передает контроль над границей".

На уточняющий вопрос, хочет ли он изменить Минские соглашения в этой части, президент сказал, что не готов отвечать на этот вопрос, чтобы не сорвать встречу в Париже.

Напомним, что встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. На ней встретятся главы четырех государств Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон.

8 декабря противники разведения сил на Донбассе собираются митинговать перед Офисом президента, установив палаточный городок.