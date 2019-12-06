В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" 6 декабря введены журналист и бывший депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко, а также человек министра транспорта и инфраструктуры Владислава Криклия по фамилии Журавлев. Об этом сообщается в Telegram-канале Dubinsky.pro, который ведет нардеп Александр Дубинский.

Автор канала в непарламентских выражениях делает вывод, что такая кадровая перестановка стала результатом тесных отношений экс-нардепа Лещенко с нынешним руководителем "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом, "который поставил Гончарука премьер-министром".

Сам Лещенко пока ситуацию не прокомментировал.

Скриншот: Telegram/ Dubinsky.pro

Напомним, Лещенко баллотировался на последних выборах в Раду, но проиграл их.

Ранее "Страна" писала о заявлении Лещенко о том, что он готов в Конгрессе США рассказать о попытках вмешательства в украинскую политику адвоката Трампа Руди Джулиани.