6 декабря президент Владимир Зеленский пришел на эфир программы "Свобода слова" Савика Шустера. Он заявил, что Украина должна получить границу с Россией прямо в день выборов на Донбассе.

"В момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать нашу границу", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что не раскроет деталей, как он этого добьется.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, когда Украина впишет формулу Штайнмайера в закон об особом статусе.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в Нормандском формате, на которой будут обсуждать ситуацию на Донбассе и пути ее урегулирования. На ней будут присутствовать Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Ранее мы писали, что стало известно расписание нормандского саммита. Он начнется в 17:00 по киевскому времени.