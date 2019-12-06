В Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) утвердили решение ввести антидемпинговые пошлины на импортируемые в Украину прутки из углеродистой и других легированных сталей в отношении Беларуси и Молдовы.

Как сообщается в уведомлении, опубликованном в пятницу в газете "Урядовый курьер", антидемпинговые меры вводятся на пять лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом нулевые окончательные антидемпинговые пошлины вводятся для ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания " (ОАО " БМЗ") и для ЗАО "Торговый Дом БМЗ-Балтия" (Литва) - экспортера прутков из углеродистой и легированных сталей, производимых ОАО "БМЗ".

Для других производителей и экспортеров товара происхождением из Республики Беларусь вводится пошлина в размере 31,08%.

Для ОАО "Молдавский металлургический завод" (ММЗ) (Молдова) пошлина определена в 13,80%, для других производителей и экспортеров товара происхождением из Молдовы - 35,37%.

Окончательная антидемпинговая пошлина взимается в процентах к таможенной стоимости товара. Решение МКМТ вступает в силу через 30 дней со дня публикации, указано в уведомлении.

Как сообщалось, МКМТ в июле 2018 года возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы. Инициатор расследования - Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.).

Как сообщала "Страна", глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что начала работу новая онлайн-система жалоб на действия таможенных органов.

Напомним, что Кабмин Гончарука продлили пошлины на некоторые российские товары на 2020 год.