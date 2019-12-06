6 декабря во время эфира "Свободы Слова" Савика Шустера Владимир Зеленский рассказал, когда Украина впишет формулу Штайнмайера в закон об особом статусе.

"С нашей стороны мы сделали разведение, все требования. Утвердили не формулу, извините, а согласовали текст "формулы Штайнмайера". Это важные вещи, потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. Когда будут безопасная ситуация, тогда начнутся выборы и будет имплементировала "формула Штайнмайера" - сказал президент.

Встреча в Нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже. На ней впервые встретятся главы четырех государств: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Напомним, что ранее мы писали о том, что будут обсуждать на предстоящей Нормандской встрече и к чему могут прийти.