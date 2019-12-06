В ноябре безработица в США снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем с декабря 1969 года.

Сообщается, что число рабочих мест в экономике США увеличилось на 266 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре их количество выросло на 156 тыс., а не на 128 тыс., как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 180 тыс.

На Facebook странице президента США Дональд Трампа появилась небольшая инфографика об этом. Также на ней говорится о росте заработной платы.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

Как сообщала "Страна", экс-мэр Нью-Йорка и потенциальный кандидат в президенты США от Демпартии Майкл Блумберг заявил в прямом эфире, что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту.

Напомним, что другой бывший городской голова Нью-Йорка и адвокат Дональд Трампа Руди Джулиани встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным, которого отправили в отставку по требованию тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.