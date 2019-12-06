Во Франции продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы, которая началась 5 декабря. Об этом сообщает RFI.

После вчерашнего успеха, когда по призыву профсоюзов на демонстрации вышли около 1,5 миллиона человек, на межпрофсоюзных переговорах было решено продлить забастовку. Очередные массовые демонстрации намечены на вторник, 10 декабря.

Сегодня в стране отменены 90% скоростных поездов TGV и 70% региональных экспрессов. В Париже, как и в четверг, полностью закрыты 10 из 14 веток метро. На маршрутах курсируют только треть автобусов. Из-за этого автомобильные пробки в столичном регионе достигли рекордных 347 км.

Продолжают бастовать и школы. Но если вчера на работу не вышли 50% учителей, то сегодня - не более 10%.

Забастовку поддержали два профсоюза полиции. Сотрудники МВД имеют особый режим выхода на пенсию, который после реформы отменят. Хотя глава МВД Франции пообещал, что полицейских, работающих "в поле", реформа не затронет, они присоединились к протестам.

Уже подсчитаны предварительные убытки из-за забастовки: выручка в торговле сократилась в среднем на 30%. Торговый союз Франции выпустил коммюнике, в котором выразил серьезную озабоченность, так как французская торговля за последний год и так сильно пострадала от движения "желтых жилетов".

Ранее "Страна" сообщала о подготовке профсоюзами и аграриями всеобщей забастовки в Украине в связи с земельной реформой.

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