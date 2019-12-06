Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова отозвать последний иск против "Газпрома", если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа и украинской стороне компенсируют невыполнение россиянами своих обязательств по текущим контрактам. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Витренко сообщил о завершении очередного раунда переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. После чего рассказал о двух конструктивных предложениях "Нафтогаза".

"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - сказано в записи.

Скриншот: Facebook/ yuriy.vitrenko

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция: покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться", - похвалил себя за сговорчивость Витренко.

Ранее "Страна" писала, что 27 ноября "Нафтогаз" выиграл очередной суд у "Газпрома" в Швеции. Мы разбирались, к каким последствиям это может привести.