"Нафтогаз" готов отозвать новые иски к "Газпрому", если будет подписан долгосрочный контракт на транзит газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова отозвать последний иск против "Газпрома", если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа и украинской стороне компенсируют невыполнение россиянами своих обязательств по текущим контрактам. Об этом чиновник написал в своем Facebook.
Витренко сообщил о завершении очередного раунда переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. После чего рассказал о двух конструктивных предложениях "Нафтогаза".
"Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - сказано в записи.
Скриншот: Facebook/ yuriy.vitrenko
"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция: покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться", - похвалил себя за сговорчивость Витренко.
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