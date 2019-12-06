На воскресенье, 8 декабря 2019 года, в "Укрзализныце" назначили отправку в первый рейс нового регионального экспресс-поезда Киев-Херсон.

Состав с локомотивной тягой сформирован из девяти вагонов: пять вагонов с местами для сидения, три плацкартных и один купейный. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Планируется, что поезд № 767/768 Киев - Херсон категории "региональный экспресс" будет отправляться из Киева ежедневно, кроме вторника. Из Херсона он будет курсировать с 9 декабря ежедневно, кроме среды.

Ожидается, что экспресс будет отправляться из Киева в 14:29 и прибывать в Херсон в 22:21. Обратно отправляться из Херсона в 5:36 и прибывать в Киев в 13:29.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях "Долинская" и "Николаев".

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" назначили 7 дополнительных поездов в период зимних праздников, а также продолжить маршрут 5 поездов. Направлениями, которые обычно пользуются наибольшим спросом зимой, являются Одесса, Львов и Ужгород.

Напомним, что по плану, начиная с 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, обеспечивая удобную стыковку с ночным составом Перемышль-Вроцлав-Берлин.