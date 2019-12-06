Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что максимальный размер государственного долга Украины относительно ВВП нужно уменьшить с 50% в 2019 году до 40% в 2024 году. Такую цель она наметила во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы очень четко для себя определили, что предельный объем государственного долга относительно ВВП должен быть уменьшен кардинально. В 2018 году это 52,3%, в 2019 году - 50%, в 2020 году - 45,3%. И в 2024 году он должен составить не более 40%", - поделилась целями Кабмина чиновница.

Видео: YouTube/ RadaTVchannel

Также Маркарова сказала, что в 2019 году поставленные цели относительно управления госдолгом были достигнуты.

Затем министр заговорила о тех днях, когда Украина не будет брать кредиты у МВФ. По ее словам, программа сотрудничества с Международным валютным фондом выполняется, но "когда мы из нее выпустимся и нам не нужна будет поддержка МВФ, тогда основой для инвесторов станут исключительно наши долгосрочные трехлетние бюджеты, и мы увидим, что это отразится в рейтинге" Украины.

Ранее "Страна" писала, что объем госдолга Украины к сентябрю 2019 года вырос до $82,95 млрд.

Также мы цитировали сегодняшнее сенсационное заявление Маркаровой о том, что национализированный ПриватБанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок.