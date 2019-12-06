Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер заявил, что пришло время для наведения мостов между Россией и Украиной, а также Россией и Западом.

Об этом передает "Укринформ".

Заявление швейцарский дипломат сделал в Братиславе, во время заключительной пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Это развитие ситуации (с украинским кризисом - Ред.) демонстрирует одну вещь: можно восстановить мосты, в политическом и практическом планах, а также предпринять небольшие шаги с целью улучшения жизни людей. Сейчас требуются политические шаги для восстановления мостов между Россией и Украиной, Россией и Западом ", - сказал генсек ОБСЕ.

Он также с оптимизмом отнесся к предстоящему саммиту в "нормандском формате" 9 декабря. По его мнению, встреча предоставит сторонам "мощный политический сигнал для принятия шагов, необходимых для установления мира на Донбассе".

Ранее "Страна" сообщала, что ОБСЕ заменила Мартина Сайдика в Трехсторонней группе дипломатом из Швейцарии Хайди Грау.

Также мы писали, что во время "нормандского" саммита Владимир Путин отдельно встретится с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.