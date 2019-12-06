Сегодня Венецианская комиссия опубликовала выводы по закону о тотальной украинизации, который начали проверять еще в октябре.

Этот орган делает экспертизу законодательства на предмет его соответствия нормам Евросоюза. Ранее эксперты сделали неутешительные выводы относительно украинского закона об образовании.

Примерно такие же - и по принятому весной закон о защите украинского языка.

Этот документ украинизирует практически все сферы общественной жизни и вводит серьезные штрафы за их нарушение. Главная, хотя и не декларируемая цель - вытеснение русского языка из обращения в органах власти, сфере услуг и образовании.

В Украине чиновники и депутаты антироссийский характер новых норм отрицают. Но эксперты "венецианки" прямо говорят, что больше всех дискриминируется именно русскоязычное население страны.

Полные выводы комиссии будут опубликованы в понедельник. А пока приводим главные тезисы из кратких рекомендаций Венецианки, которые уже опубликованы на ее сайте.

Во-первых, комиссия заявляет об "особом месте русского языка в Украине".

Во-вторых, говорится о том, что без закона, утверждающего языковые права нацменьшинств, действующий документ - несбалансирован. Эксперты говорят, что новый закон нужно принимать с участием представителей этих самых нацменьшинств.

В-третьих, комиссия призывает не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе и остальными - то есть, в первую очередь русскими. И продлить для них срок адаптационного периода при переходе на украиноязычное обучение. Сейчас "евроменьшинства" будут учиться на родном языке до 2023 года, а русские - до 2020.

"Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

В-четвертых, Венецианка советует убрать или снизить до минимума языковые санкции (то есть штрафы, которые налагает мовный омбудсмен). Или в крайнем случае - не применять эту норму, пока не заработает закон о защите прав меньшинств.

В-пятых, говорится, что квоты на радио и ТВ должны быть пропорциональными. Видимо, речь о том, что квоты должны распределяться в соответствии с долей нацменьшинств. Однако стоит подождать полного текста выводов комиссии.

В-шестых, предлагается позволить частникам общаться в сфере услуг на том языке, на котором им удобно. То есть отменить драконовские нормы об обязательном украинском в магазинах, ресторанах, спортклубах и так далее. А также - в частном документообороте.

В-седьмых, Венецианка удивляется, почему закон не делает языковых исключений для экстремальных случаев - при обращении в полицию, к врачу и так далее. Предлагается это ввести в закон.

В-восьмых, резко критикует комиссия и положения закона о печатной продукции. Предлагается убрать норму о допечатывании украиноязычного тиража газет и журналов (что может убить их рентабельность). И позволить печатать агитационные материалы для избирательных кампаний на любых языках, а не только украинском. Сейчас другие языки можно использовать только в местах компактного проживания нацменьшинств. Венецианка предлагает снять это ограничение.

В-девятых, нужно отменить правило перевода топонимов на украинский язык.