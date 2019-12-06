6 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые принял участие в политическом ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова". В анонсе говорилось, что основной темой сегодня будет предстоящая встреча в "Нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже.

В этот день впервые встретятся главы четырех государств: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Ранее мы писали о том, что будут обсуждать на предстоящей Нормандской встрече и к чему могут прийти.

Тем временем под Офисом президента 8 декабря, накануне встречи готовят "Штайнмайер-Майдан" с палаточным городком.

Выводы из выступления Зе у Шустера

Президент сегодня повторил все основные тезисы нормандской повестки, которые вчера озвучил его помощник Андрей Ермак.

Это и продление нынешней редакции закона об особом статусе Донбасса. И готовность вносить этот статус в Конституцию в рамках децентрализации.

Правда, он сделал и ряд важных оговорок, которые могут стать камнем преткновения в Париже.

Во-первых, внедрять все нормы Минска-2 Зеленский согласен лишь после того, как будут распущены и разоружены воинские формирования "республик". Зе повторил этот тезис несколько раз.

Это противоречит Минским соглашениям, в которые вписана "Народная милиция" "ЛДНР". Ну и в целом вряд ли кто-то пойдет на полное и одностороннее разоружение - в обмен на призрачные в общем-то обещания дать после этого особый статус и провести амнистию.

Ее Зеленский, кстати, видит не абсолютной (как то записано в "Минске"), а только в отношении тех, кто не воевал против Украины ("у которых нет рук в крови"). Это также дает почву для фильтрации жителей Донбасса украинскими властями. На что оппоненты вряд ли пойдут.

Во-вторых, президент четко сказал, что граница на момент выборов уже должна контролироваться Украиной. На вопрос ведущего, как это сделать, если Минские соглашения трактуют это иначе, Зеленский ушел от ответа, намекнув на некий хитрый план, который нельзя раскрывать.

Но скорее всего на это у президента просто нет ответа - поскольку контроль за границей означает контроль над обеими "республиками". И его конечно никто не захочет отдавать до выборов - а значит и до предоставления особого статуса.

То есть Зе, несмотря на некий компромиссный тон, выдвинул тезисы, которые практически не отличаются от тех, что артикулировал Порошенко: сначала уберите войска и отдайте границу, а потом - выборы и особый статус.

Теперь в общем-то понятно, почему в Москве достаточно пессимистически настроены в отношении нормандской встречи и требюут не идти на уступки Украине.

Суть заявлений президента анализирует телеграм-канал "Политика Страны":

"Зеленский ушёл от ответа на вопрос будет ли он настаивать на пересмотре Минских соглашений в плане передачи границы под контроль ещё до выборов (что противоречит Минским соглашениям).

Сказал, что он не может ответить сейчас на этот вопрос, так как не хочет, чтоб это создало трудности на встрече четверки. Потому что могут быть проблемы вплоть до ее отмены.

Про отмену встречи, если встал бы вопрос об отмене Минских соглашений - это очень интересно. Это означает, что изначально условием сборов четверки была неизменность Минска.

А значит, если следовать букве соглашений, то выборы будут до передачи контроля над границей. Если они будут вообще".

Прямая трансляция Зеленского у Шустера:

21:37 Зе покинул эфир.

21:35 Зеленский сказал, что если будут выведены войска и оружие - незаконные формирования - "мы будем говорить об амнистии людей, у которых нет рук в крови".

21:33 На вопрос, будет ли Зеленский менять конституцию по Донбассу, он ответил: "В рамках децентрализации". На уточняющий вопрос - не боится ли президент эксцессов, вроде броска гранаты под Радой, как это было в 2015 году, он ответил: "Нет. Совсем нет".

21:31 По словам Зеленского, действующий закон об особом статусе Рада продлит, только если будет успешной встреча в Нормандском формате.

21:27 Зе напомнили, что его предложения о границе противоречат Минским соглашениям.

"Я точно буду говорить о границе. Признаюсь, у нас точно другой план по границе. Как она передается и как и когда Украина контролирует границу с Россией", - ответил президент. Но отказался говорить, как именно он предложит переписать Минск-2. То есть по сути ушел от ответа.

21:26 Зеленский подтвердил, что хочет выборы на Донбассе одновременно с местными по всей Украине. "Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины по всей территории Украины".

21:22 Президент повторил тезис своего помощника Ермака о том, что уехавшие из Донбасса люди должны войти в состав Минской группы.

21:21 Полная цитата Зе по формуле Штайнмайера:

"С нашей стороны мы сделали разведение, все требования. Утвердили не формулу, извините, а согласовали текст "формулы Штайнмайера". Это важные вещи, потому что она будет имплементирована в закон об особом статусе только после того, как будут выведены все войска, будет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. Когда будут безопасная ситуация, тогда начнутся выборы и будет имплементировала "формула Штайнмайера".

21:20 "Украина не разговаривает с боевиками", - заявил Зеленский. Но уточнил, что ведутся переговоры в Минске. Но "напрямую президент не будет разговаривать".

21:19 "В момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать нашу границу", - говорит Зеленский. Он также заявил, что не расскажет деталей, как он этого добьется.

21:18 Президент напомнил, что особый статус и все прочее подписал в Минске Порошенко. "Тот самый выдающийся человек".

21:17 Зеленский сказал, что ему не нравится аббревиатура ОРДЛО. Лучше "временно оккупированный Донецк" или Луганск.

21:14 Зе подтвердил, что у него будет двусторонняя встреча с Путиным.

21:12 "Все не удастся. Встреча - это уже победа", - говорит Зеленский.

21:10 Формула Штайнмайера будет имплементирована в закон об особом статусе, если будут выведены все незаконные воинские формирования, говорит Зеленский. То есть видимо закон будут переписывать только накануне выборов на Донбассе (если они вообще состоятся). На Банковой уже говорили, что это может произойти через год - 31 октября 2020 года.

21:09 Говорят, с чем Зе поедет в Париж. Президент начинает с предыстории - что уже удалось сделать: обмен пленными, разведение войск, вернули корабли.

21:08 Зеленский прокомментировал свое появление на обложке Time. Говорит, что не хочет быть "блюдом" на международном столе. А в Париж поедет общаться на равных.

21:07 Шустер спрашивает на русском, Зеленский отвечает на украинском.

21:02 Зеленский сказал, что не успел переодеться в костюм, поскольку сегодня был на фронте.

21:00 "Свобода слова" в эфире.