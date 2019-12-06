Представители "ДНР" все еще не вернули тело погибшего 1 декабря сотрудника спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

По разным причинам переговоры несколько раз срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через сотрудника Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к "ДНР" с просьбой передать тело Каплунова. Он погиб во время выполнения боевого задания в "серой зоне".

Погибший сотрудник "Альфы". Фото: Facebook/ SecurSerUkraine

Украинская сторона согласилась на все выдвинутые "ДНР" условия, однако тело военнослужащего до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются.

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

Как писала "Страна", Каплунов, а также 37-летний снайпер Денис Волочаев погибли, подорвавшись на взрывных устройствах.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Волочаеву и Каплунову звание Герой Украины.