Цены на нефть эталонных марок растут на фоне новостей от крупнейших мировых стран-производителей нефти. Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов журналистам в Вене, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень позитивные результаты, мы сумели сбалансировать рынок, и сегодня мы продолжаем балансировать рынок, это на пользу как странам производителям, так и потребителям. Учитывая все это, мы договорились о небольшом новом сокращении, которое сделает свой вклад, начиная со следующего года", - сказал он.

"С первого января (будут действовать новые квоты по сокращению добычи - Ред.). Я думаю, что эти договоренности будут в силе, как минимум, до марта месяца. В марте месяце будет внеочередное заседание министров снова, пройде т заседание JMMC, министерская встреча, где рынок снова будет проанализирован, результаты будут изучены, при необходимости будут приняты решения", - добавил он.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по Киеву подорожали на $0,66 (на 1,04%) - до $64,04 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,49 (на 0,84%) - до $58,92 за баррель.

Новая квота снижения нефтедобычи Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. баррелей в сутки - до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн б/с от октября 2018 года благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравией.

Министр сказал, что Саудовская Аравия продолжит добровольно превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, сколько российская "Транснефть" заплатит Украине за 10-летний транзит нефти.

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