В помещении столичного центра "Шоколадный дом" (филиале Национального музея "Киевская картинная галерея") 6 декабря открылась фотовыставка "Полесье. Трансформация образа".

Об этом сообщается на Facebook-странице соорганизатора мероприятия - Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Автором идеи выставки выступил известный украинский фотохудожник Андрей Котлярчук. Ее поддержали Чернобыльский заповедник и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Посетители выставки, которые заглянут в "Шоколадный дом" (по адресу Шелковичная, 17/2), смогут полюбоваться работами фотографов Алексея Ефременко, Юрия Шелеста, Олега Павлюченкова, Андрея Жукова, Юрия Санина, Дениса Копылова и, конечно, Андрея Котлярчука.

Фото Дениса Копылова. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

На снимках, сделанных в течение последних 10 лет, запечатлены природа, люди и архитектура древнего края.

Фото Юрия Санина и Андрея Котлярчука. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

За каждой работой стоит многочасового труд. Большинство из них уникальны, созданы с помощью авторских техник амбротипа, оротона, серебряно-желатиновой печати. Часть фотографий снималась сразу на стекло большого формата 30 х 40 см.

Работа Юрия Санина. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Выставка будет работать до 19:00 14 декабря.

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