В пятницу, 6 декабря, на базе ВМФ США во Флориде произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли и более десяти людей получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Два человека погибли, включая нападавшего, вследствие интенсивной стрельбы на военно-морской базе в городе Пенсакола, штат Флорида", - сообщили правоохранители.

Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени. На место стрельбы прибыли представители ФБР и Агентства США по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В то же время, как сообщили правоохранители, "неизвестное количество людей" получили ранения во время инцидента. Сообщается по меньшей мере о девяти госпитализированных в баптистскую больницу в Пенсаколе, еще неопределенное количество пациентов доставлены в городской травматологический центр.

Вход и выход на военную базу остаются заблокированными. Расследование продолжается.

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