СБУ предоставила допуск с государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу, несмотря на наличие у него гражданства Литвы.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ СБУ на информационный запрос.

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса в связи с допуском к государственной тайне Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", - говорится в ответе.

В СБУ пока не приходили документы проверки относительно доступа к гостайне замдиректора "Укроборопрома" Мустафы Найема.

Напомним, что во время визита в Литву президент Владимир Зеленский фактически подтвердил литовским СМИ наличие у Абромавичуса литовского гражданства.

Ранее "Страна" писала о том, что гендиректору "Укроборонпрома" Абромавичусу собираются поднять зарплату до почти 19 млн в год.