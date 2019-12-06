Сотрудники полиции разоблачили группу фармацевтических компаний в подкупе врачей ряда медучреждений на 140 миллионов гривень.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований полиции Украины.

Сообщается, что работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и киевской прокуратуры разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории Киева и других областей неправомерную выгоду. Уточняется, что за это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медпрепараты именно этой группы компаний.

Сумма предоставленных взяток оценивается в 140 миллионов гривень.

По данным полиции, чтобы получить средства для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Досудебное расследование продолжается.

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