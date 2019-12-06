В Вене начались переговоры о транзите газа через Украину. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Уточняется, что за столом переговоров представители украинского "Нафтогаза", российского "Газпрома" и оператора газотранспортной системы Украины.

На вопрос, на каком уровне в данный момент проходят переговоры по газу в Вене, Новак сказал: "На уровне корпораций".

"Газпром", "Нафтогаз" и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке", - сказал министр журналистам.

Действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа рассчитан до 31 декабря.

"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить этот контракт или заключить новый при условии обнуления всех судебных требований в рамках Стокгольмского арбитража. Украинская компания с этим не согласилась.

Ранее "Страна" писала о том, что президент РФ Владимир Путин назвал условия Киева неприемлемыми.

Также мы сообщали, что Путин заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину.