Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы Системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в новогодние дни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что 26 и 27 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа.

28 декабря до 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы.

В этот день НБУ и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Рабочий день СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года. 3 и 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 27 декабря 2019 года.

НБУ напоминает, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, что за исключением нескольких дней, новогодние праздники в Украине продлятся с 25 декабря до 1 января. Выходные даются на первый день нового года, а также на дни празднования христианского Рождества в разных конфессиях - 25 декабря и 7 января.

Сам Новый год 1 января в 2020 году - это среда. Поэтому Кабмин выпустил распоряжение, которым рекомендует руководству предприятий перенести рабочие дни 30 и 31 декабря, то есть понедельник и вторник соответственно, на субботу 21 декабря и на субботу 28 декабря. Благодаря этому у украинцев появятся неразрывные выходные с воскресенья 29 декабря до среды 1 января, а на работу они выйдут в четверг 2 января. Эти перестановки являются не обязательными, а рекомендованными и относятся к тем предприятиям и учебным учреждениям, которые работают 5 дней в неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ обязал банки размещать на сайтах калькуляторы своих услуг для клиентов.

Также мы сообщали, что из-за укрепления гривни НБУ потерял 12 миллиардов.