В распоряжении "Страны" появились фотографии с камеры наружного видеонаблюдения, где видно мужчину, который совершил поджог автомобиля в Подольском районе Киева средь бела дня.

Как видно на фото, мужчина в капюшоне подошел к автомобилям, держа в руках какой-то пакет, после чего одна из машин загорелась, а злоумышленник скрылся.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, в Подольском районе Киева средь бела дня неизвестный поджег автомобиль возле элитного ЖК "Паркове мисто" на улице Вышгородского.

По данным "Страны" парень зашел через пост охраны, надел маску и совершил поджог. Люди тушили пожар ведрами, а потом приехали спасатели и погасили возгорание.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжается серия ночных поджогов. 14 ноября в разных районах запылали три магазина .

Также мы писали, что под Харьковом 9-летний ребенок устроил поджоги в пяти домах родного села.