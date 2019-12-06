Евробляхерам, которым у Зе обещали "доступную растаможку", пока лишь в очередной раз хотят продлить отстрочку по штрафам.

Парламент поддержал в первом чтении соответствующий законопроект №2288, который откладывает штрафы за нерастаможенные вовремя авто и превышение срока транзита до 31 декабря 2020 года.

В отличие от прошлых отсрочек, в этот раз нарушителям все же придется платить. Только не по новым нормам, утвержденным в прошлом году (где прописаны штрафы до 170 тысяч гривен), а по действовавшим до закона Южаниной ставкам - 500 и 100 необлагаемых налогом минимумов, то есть, 8,5 тысяч гривен и 17 тысяч гривен.

Также в проекте предлагается дать закону обратный ход, то есть включить ретроспективную систему штрафов - все, кто получил огромный штраф до 170 тысяч гривен с 22 августа 2019 года могут заменить его на штраф в 8,5 тысяч или 17 тысяч гривен.

Интересно, что такие поблажки будут распространяться не только на евробляхеров, но и на тех, кто вовремя не провел растаможку любого другого товара. Во время обсуждения этой нормы в сессионном зале ее окрестили как "подарок контрабандистам".

Законопроект будут готовить ко второму чтению по сокращенной процедуре и должны принять в ближайшее время. Для евробляхеров он важен не столько отсрочкой по новым штрафам, сколько возможностью списать старые.

Но вот вопрос - когда же водители получат "доступную растаможку" пока остается открытым. Проект по льготной растаможке уже есть. Его поддал в Раду депутат от СН Алексей Ковалев еще в октябре. Как отметили в "АвтоЕвроСиле", документ разрабатывался при их участии, поэтому он их полностью устраивает.

Проект прописал несколько нововведений, причем, как для евробляхаров, так и для "обычных" автомобилистов.

Во-первых, планируется внести изменения в налоговый кодекс и временно - на 180 дней с момента вступления закона в силу - отменить в формуле растаможки коэффициент возраста.

Напомним, что в прошлом году была утверждена новая формула растаможки - базовая ставка (50 евро для бензинового и 100 евро для дизельного двигателя) умноженная на объем двигателя и коэффициент возраста. Последний определялся в зависимости от возраста авто, но не должен был превышать 15. Но как раз последний коэффициент резко увеличивал стоимость растаможки. В итоге за старое авто из Европы, купленное за тысячу евро, приходилось платить сверху еще до 2 тысяч евро, что евробляхеров явно не устроило. Главная их претензия к "формуле Южаниной" была именно по коэффициенту возраста.

Во-вторых, хотят отменить норму по экологическим стандартам для раритетных авто (возрастом более 30 лет), которая ране мешала завозить коллекционные машины.

Хотя, как пояснил глава Autoconsulting Олег Омельницкий, не указано каки именно авто будут считаться раритетными. А если этот вопрос отдадут на откуп таможенникам, то по этой категории за определеную "благодарность" они дут пускать все старые автомобили.

В-третьих, с 2021 года предлагается вообще исключить авто из списка подакцизных товаров, то есть, акциз на них полностью уберут. Как и на мотоциклы, кузовы, прицепы и полуприцепы.

Правда, при этом останутся другие налоги - 20% НДС и 10% ввозной пошлины. акциз в структуре налогообложения транспортных средств сейчас занимает приблизительно 3-5%. Но и такая экономия для водителей будет весьма кстати. Подешевеют так и новые авто. А на модели за 20-30 тысяч долларов это скидка до 1-1,5 тысячи долларов.

При этом Олег Омельницкий называет законопроект "сырым": к примеру, с одной стороны бляхерам предлагается еще полгода на льготную растаможку, а с другой, если подождать до 2021 года, то получится еще дешевле, так как можно будет не платить акциз. И таких нюансов в продет - масса.

Возможно, именно по этой причине он "завис" в парламенте.

На официальном сайте Верховной Рады указано, что его лишь "предоставили на ознакомление". То есть, спустя более месяца с момента подачи проект даже не зашел в профильный комитет. Хотя в "АвтоЕвроСиле" утверждали, что будут лоббировать его скорейшее принятие.

Напомним, что украинцы покупают все больше подержанных автомобилей из Европы вместо новых.

Также мы писали, что в Министерстве инфраструктуры предлагают ввести "простую формулу" растаможки евроблях.