В выходные в Украине погода существенно не изменится. Небольшой дождь и мокрый снег возможны лишь в воскресенье местами на западе и юге страны. Такой прогноз на ближайшие дни дает синоптик Наталья Диденко.

"Ветер будет завивать с юго-запада, 5-12 м / с, то есть, немного порывистый, для прогулок обязательно укутайте шею шарфом", - соверует автор поста.

По слоавм Натальи Диденко, температура воздуха в ночные часы составит от 0 до 5 градусов мороза, а днем от +​​1 до + 6 градусов, на юге +5-10.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье - вероятны небольшие осадки. Ночью мороз до 3 градусов, днем ​​+2-5.

"Сильных морозов в ближайшей перспективе не видно... букварный мороз с красными детскими щечками еще не скоро", - сообщает синоптик.

Фото: facebook.com

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