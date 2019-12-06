5 декабря в Бахмуте Донецкой области после избиения скончался 38-летний волонтер Артем Мирошниченко. На него напали на улице 29 ноября, все это время он находился в коме. Полиция задержала двух нападавших, им оказалось по 16 и 17 лет. В сети пишут, что поводом могло стать то, что Артем говорил на украинском языке.

Нападение произошло около 21:00 29 ноября. Известного в Бахмуте активиста и волонтера нашли на улице без сознания с тяжкими телесными повреждениями примерно через два часа. Он был доставлен в больницу и прооперирован, после чего впал в кому. У него был диагностирован перелом основания черепа.

Фото: Артем Мирошниченко

На следующие день полиция задержала подозреваемого, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Им оказался местный 16-летний житель. Также была установлена личность его 17-летнего сообщника, который в момент избиения находился рядом. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Было открыто дело по ч.1 ст 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). 2 декабря на закрытом заседании суд отправил задержанного под домашний арест на два месяца на время досудебного расследования.

Меру пресечения подозреваемому избрали 2 декабря. Фото: freeradio.com.ua

5 декабря, после недели комы, Артем Мирошниченко умер в больнице. Полиция переквалифицировала дел по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которое повлекло за собой смерть).

Как написала глава правления Центра прав человека Татьяна Печончик в Facebook, оба участника нападения ранее судимы. Один из них, 16-летний, беспричинно напал на Артема, избил и ударил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. На суде задержанный пояснил, что занимался боксом и единоборствами и хоте проверить свои навыки.

Брат убитого Сергей Мирошниченко заявил, что не верит в беспричинное нападение и что Артема могли убить за проукраинскую позицию. Он был активистом группы "Бахмут украинский", плел сетки для военных, помогал готовить еду раненым в госпитале, ходил на акции волонтеров.

В сети тем временем пишут, что поводом могло стать то, что Артем разговаривал в быту на украинском языке и это могло не понравиться напавшим.

Впрочем, единственным свидетелем о том, что причиной избиения стал украинский язык, был читатель издания "Тиждень". Он сказал, что перед нападением шел по другой стороне дороги и случайно услышал диалог. У прохожего спросили: "Чего ты тут ходишь?" Тот что-то ответил и ускорил шаг. "А на нормальном языке ты не можешь? Мы на этом не понимаем!" - сказали ему.

"Эти отрывки диалога случайно ветром донесло до человека, проходившей в это время на другой стороне дороги" - сообщило издание.

В полиции же не подтверждают этого факта. То есть пока это информация неофициальная.

В "Тижне" добавили, что свидетельствовать в суде и вообще обращаться в правоохранительные органы свидетель не намерен, а при общении с журналистом попросил сохранить анонимность.