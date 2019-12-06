Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон №2260 "О внесение изменений в некоторые законы Украины", который изменяет порядок назначения и увольнения главы СБУ и предусматривает целый ряд поправок в действующее законодательство в государственной службе и документообороте. За это решение проголосовали 255 народных депутатов, сообщает "Зеркало недели".

Согласно принятому законопроекту, главу СБУ назначает и освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины (в действующем законе о СБУ президент назначает и увольняет главу ведомства).

Также в СБУ вводится понятие "государственный служащий". Согласно законопроекту, полномочия руководителя государственной службы в СБУ осуществляют глава СБУ и начальники региональных органов СБУ. Руководителем государственной службы в СБУ может быть военнослужащий или государственный служащий.

Принятыми законом также вносятся изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность отдельных от государственных органов. Из законодательства изъяли такой механизм, как институт согласования назначения руководителей структурных подразделений третьих лицами.

Изменения коснутся также Антимонопольного комитета, заместители которого потеряют возможность согласовывать назначение на должности и освобождение от должностей работников, изменения в структуре и штатном расписании подчиненных им структурных подразделений. Также глав территориальных отделений АМКУ предлагается назначать не указом главы органа, а постановлением начальника его аппарата.

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