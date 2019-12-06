Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не видит оснований для принятия кадровых решений по результатам четырех месяцев работы его правительства.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Ранее "Страна" разбиралась, почему зашаталось кресло под Гончаруком и уйдет ли он в отставку.

В частности, отвечая о том, будут ли приниматься "отдельные кадровые решения" относительно некоторых министров по результатам четырех первых месяцев работы его правительства, Гончарук сказал: "Я не вижу для этого оснований. Деятельность каждого из министерств нужно оценивать по адекватному периоду, по моему мнению, это минимум полгода".

На вопрос, может ли он назвать самые эффективные министерства и аутсайдеров, Гончарук отметил, что не считает нужным публично давать оценку работе своих коллег.

По его словам, в каждом министерстве очень специфическая ситуация: где-то более-менее стабильна, а "кого-то внутри "колошматит", потому что они готовятся к прыжку".

"Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем ​​министры приобретают опыт, усиливают команду и способности. Это правительство будет ежедневно расти и становиться эффективнее", - убежден Гончарук.

Он добавил, что намерен в феврале 2020 года впервые поднять вопрос об эффективности работы КМУ. Тогда же будет промежуточный отчет правительства в парламенте.

Мы разбирались, как у Гончарука переписывают Трудовой кодекс.

Как стало известно, правительство Гончарука спешно подговорило новый вариант Трудового кодекса, который может быть вынесен на Кабмин уже на этой неделе, после чего его подадут в парламент. Далее документ якобы планируется принять по ускоренной процедуре (специально для этого его даже сократили, оставив вместо более чем 130 статей всего 99, как того требует регламент).

Напомним, что в октябре 2019 года государственный бюджет Украины недополучил почти 8 миллиардов гривен.