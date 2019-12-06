В Одессе в здании сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружено тело четвертого погибшего во время масштабного пожара. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Одесской области.

Уточняется, что четвертый погибший - мужчина. Его личность устанавливается.

Как сообщают спасатели, по состоянию на 15:30 6 декабря известно о четырех погибших. Двоих из них - мужчину и женщину обнаружили одновременно.

В сети опубликовано видео с места обнаружения тел погибших.

Напомним, смертельный пожар вспыхнул в учебном заведении утром 4 декабря.

Ранее "Страна" писала о том, что при пожаре в одесском колледже сгорела научная библиотека Института морской биологии НАН, научные коллекции и опытные образцы.

Также мы сообщали, что в Одессе парень целую ночь бесплатно варил кофе для спасателей на месте пожара. Фото.