В пятницу, 6 декабря, в Киево-Печерской лавре состоялся священный Синод Украинской Православной Церкви, во время которого были перечислены случаи кощунства и поругания со стороны Константинопольского патриархата - над Евхаристией. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

"Вынуждены констатировать, что в результате антиканонических действий Константинопольского Патриархата в Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей […] Православной Церкви Украины, ситуация в мировом Православии значительно ухудшилась, и разделение между Поместными Православными Церквями усугубилось не только на административном, но и на духовном уровне - то есть на уровне общения в Таинствах", - подчеркнули участники Священного Синода УПЦ.

В УПЦ заявили, что признание ПЦУ отдельными Церквями спровоцировало всеправославный кризис.

"Этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатом, а касается всего мирового Православия - всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой. Эта проблема имеет не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как "первого без равных" в мировом Православии, которой никогда не знала Православная Церковь, и фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще, и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Церкви Христовой, в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать к сослужению лица, которые не имеют священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией", - сказано в заявлении.

Также сообщается, что прекращение евхаристического общения с Церквями и архиереями, которые признают ПЦУ, является защитой Православия.

"Учитывая это, прекращение Украинской Православной Церковью евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и с Церквями и иерархами, которые признали (ПЦУ, - Ред.), является не злоупотреблением Евхаристией, или тем более шантажом Евхаристией, как иногда говорят, а наоборот является защитой Евхаристии и сохранением канонической и духовной чистоты и непорочности Церкви", - говорится в заявлении.

На Священном Синоде УПЦ архиереи констатировали углубление разделения в Православии, указав на то, что это, в частности, связано с претензиями Константинопольской Церкви на первенство власти в православном мире и нарушением принципа соборности; объяснили, что разрыв евхаристического общения с Церквями, признавшими ПЦУ, является оправданной мерой, направленной на защиту чистоты веры и Евхаристии; отбросили обвинения в "самоизоляции"; поддержали инициативу Патриарха Иерусалимского Феофила по Всеправославному собору в Иордании; призвали к сохранению чистоты веры и сохранению канонического порядка в Церкви.

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл собрал экстренное заседание Синода РПЦ из-за Украины.

Также мы писали, что священный Синод принял Русский экзархат в Европе под юрисдикцию РПЦ.