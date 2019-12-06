Зеленский, как и обещал, встретился со студентами, избитыми "Беркутом" на Майдане шесть лет назад в ночь на 30 ноября.

Правда, пришло их немного - около полутора десятка человек, судя по фотографиям, опубликованным после встречи на сайте президента.

Позвали атошников и волонтеров

На одной из них возле Зе позируют трое девушек и семеро парней, двое из них держат флаг с символикой ЕС и надписью "Україна - це Європа". Хотя в ночь разгона на Майдане было около четырех сотен человек (впрочем, многие из "онижедетей" на тот момент давно вышли из студенческого возраста, как шутят оппоненты Майдана - "онижедеды").

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - цитирует Зеленского со встречи его пресс-служба.

Как и ожидалось, на встречу пригласили "образцовых" идейных участников, которые не только не изменили своего мнения о Майдане, а поехали в АТО или стали волонтерами. Как, например, 28-летнего выпускника истфака института имени Гринченко Виталия Кузьменко, который воевал на Донбассе, а теперь занимается делами ветеранов.

На встречу с Зеленским позвали, в частности, Виталия Кузьменко, который служил в АТО

Тех же, кто переосмыслил свое участие в Майдане, не позвали.

"Меня никто не приглашал. Думаю, после моего интервью "Стране" этого можно было ожидать", - говорит "Стране" 29-летний выпускник КПИ Денис Дацюк, один из активных участников студенческого Майдана.

"Пришли три человека"

Дацюк в беседе со "Страной", котоорую мы опубликовали неделю назад, признался, что разочаровался в Майдане и жалеет о том, что вышел на него, поскольку изменения в стране после него - не в лучшую сторону, а наоборот.

Сейчас мы спросили у него, что он думает о встрече с президентом.

"Не знаю даже, пошел бы ли я на эту встречу, если бы меня позвали. Спросил бы Зеоенского, если бы было что. Сказал бы что-то, если бы нашел правильные слова. А так не думал над этим. Не хочу тратить энергию", - говорит Дацюк.

Участник студенческого Майдана потроллил встречу Зе с побратимами.

"Я этого так не люблю: на три человека участников приходит посмотреть "кагал" журналистов. Тут уж не до общения, так сказать, по душам", - иронизирует над малым количеством участников Дацюк.

На то, что Зеленскому подарили часть снесенного во время майдана памятника Ленина, прокомментировал: "Ну а что, креатив".

Участники встречи с Зе вспоминали ночь 30 ноября 2013 года на Майдане, которая дала мощнейший толчок новым акциям. Хотя в последние дни Евромайдан уже затухал.

О произошедшем тогда до сих пор ходит много версий. По одной из них, это могла быть провокация против тогдашней власти, и организаторы Майдана знали, что будет разгон.

Дацюк в беседе со "Страной" косвенно подтвердил эту версию.

"Скажу так. Кто хотел быть избитым - тот остался на Майдане. Кто не хотел - пошли по домам", - признается наш собеседник.