С начала текущего года в "Укрзализныце" зафиксировали шесть случаев пожаров в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом заявил директор по развитию бизнеса Укрзализныци Андрей Рязанцев, передает LIGA.net.

"С начала года зафиксировано шесть таких случаев. Все это является следствием того, что пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности", - сказал он.

Рязанцев также утверждает, что дизель-поезда изношены на 92,4%, а электропоезда на 88,8%. Уточним, что старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960 году.

"Даже несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, подвергается текущим и внеплановым ремонтам, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латание дыр", - подчеркнул он.

По словам чиновника, на данный момент необходима замена парка электропоездов, которые эксплуатируются 50 и более лет.

"Это 77 составов электропоездов и 37 составов дизель-поездов", - уточнил он.

Напмоним, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе, давая понять, что увольняться по собственному желанию он не собирается.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ожидает, что на следующей неделе набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова по желанию последнего.