Глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил об инициативе провести мирную ненасильственную акцию и пешее шествие из Украины на аннексированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", - рассказал Чубаров на пресс-конференции в Киеве. "На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", - добавил он.

По его словам, данная акция призвана помочь ООН, ОБСЕ, ЕС и другим международным структурам в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, на что им, возможно, не хватает определенной воли, обеспечив тем самым соблюдение прав крымскотатарского народа, украинцев, всех граждан Украины в Крыму.

Ранее в проекте "Чей Крым? 5 лет без Украины" Олеся Медведева рассказывала, как туда доехать, как пересечь границу и по какому паспорту, где менять деньги, о ценах на бензин, на проживание в гостинице, о жизни в Севастополе, монументе "Вежливому человеку" и многом другом.

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