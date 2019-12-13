Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, пятницу, 13 декабря.

Интересно Пятница 13-е. Чего сегодня бояться, приметы и картинки

Овен (20.03 - 21.04)

Когда кто-то спросит сегодня, чего вы хотите, вы можете удивить сами себя тем, что не сразу найдетесь с ответом. Дело не в том, что у вас есть все, что нужно, просто вы недостаточно думали о том, чего хотите, и это реальная проблема. Направлять энергию на удовлетворение собственных желаний вместо чужих вовсе не эгоистично. На самом деле, время от времени это необходимо. Поэтому поставьте свои нужны на первый план. Расставьте приоритеты, чтобы в следующий раз Ввы были готовы.

Телец (19.04 - 22.05)

Постарайтесь выбросить из головы то, о чем вы постоянно волнуетесь - хотя бы небольшую часть! Когда вы наконец-то сможете отвлечься от собственных ожиданий, все начнет получаться естественным путем. Правда в том, что происходит гораздо больше, чем вы пока понимаете. Не принимайте это на свой счет! Вы являетесь центром собственного мира, однако для всех остальных людей вы всего лишь сосед.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Решитесь сегодня на риск в романтической сфере, но только не переборщите. Попробуйте что-то более вдумчивое, действуйте при помощи своих глубоких эмоций и истинных идеалов. Продумайте все и сделайте выводы, не спешите и не бросайте дело на полпути. Дайте себе другому человеку шанс, и тогда, возможно, между вами появится что-то очень романтичное.

Рак (21.06 - 23.07)

Избавиться от большого секрета - это огромное облегчение, но вы захотите убедиться, что не получите в ответ негативную реакцию. Возможно, есть способ раскрывать тайну по частям, прежде чем окончательно обо всем рассказывать - вы знаете, что некоторые люди уже что-то знают, слушают сплетни и видят удивленные лица. Постарайтесь делать это постепенно, а большую драму приберегите для другого дня.

Лев (22.07 - 24.08)

Сегодня ваши идеалы жестко столкнутся с реальным миром, однако проверка реальностью необходима. Ваше великодушие и оптимизм - это черты, которые работают вам на пользу, однако, возможно, стоит проверить итоговую сумму глазами бухгалтера. Составьте список всех плюсов и минусов, а затем подумайте о консультации с профессионалом. Вы не любите концентрироваться на вопросах финансов, однако если сделаете это сейчас, то убережете себя от стресса в будущем.

Дева (22.08 - 24.09)

Сегодня все будет складываться более-менее так, как вы хотите, и если вы внимательно посмотрите вокруг, то увидите, что дела идут отлично. Если вы снимете на минуту свои розовые очки, то сумеете найти наилучшее применение своей позитивной энергии. Присмотритесь как следует к тому, как разворачиваются события, и подумайте, как можно еще улучшить ситуацию как для себя, так и для всех вокруг. Это, к тому же, пойдет на пользу вашей карме.

Весы (22.09 - 24.10)

Чем бы вы ни занимались - разбирали старые сообщения в электронной почте, разговаривали с другом или коллегой, или даже просто подметали грязный пол, - дело, которое вы давно должны были выполнить, уже не кажется таким уж страшным. Воспользуйтесь мощным приливом энергии, пока можете, и принимайтесь за дело. Вы можете даже вдохновиться на то, чтобы добавить несколько пунктов в свой список задач, и затем выполнить их все одна за одной.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня вы будете образцом многозадачности и сможете добиться удивительного прогресса в любом количестве одновременных дел. Ваша находчивость поможет понять, когда лучше отступить - это очень важное знание сейчас, и вы отлично справитесь с расстановкой главных приоритетов и составлением осуществимого, но по-прежнему впечатляющего расписания. Смените перспективу и воспользуйтесь новым опытом в сферах за пределами своей привычной работы.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Сегодня у вас возникнет потребность получить признание друзей. Возможно, вы выставляете на обозрение объект искусства, работу над которым недавно закончили и который хотите всем показать, или что-то в этом роде. Ваша креативность - это одна из вещей, которые привлекают окружающих людей. Используйте этот талант сегодня, чтобы общаться с людьми, критиковать или рекламировать свою работу или товар.

Козерог (21.12 - 21.01)

Ваше внимание сейчас рассредоточено, и к вам выдвигается слишком много требований. Конечно, это стрессовая ситуаия, однако если вы не позволите ей застать вас врасплох, то сумеете с ней справиться, и даже показать себя при этом с лучшей стороны. Установите новые приоритеты, однако сохраняйте гибкость на случай, если придется адаптироваться к новым обстоятельствам. Выделите время на отдых, и еще немного - на общение с близкими людьми. Они должны стоять на первом месте в списке приоритетов.

Водолей (20.01 - 19.02)

Общественное мероприятие, которого вы с нетерпением ждали, может внезапно потерять свою привлекательность по сравнению с возможностью поваляться в кровати. Причиной может быть истощение сил, и заставлять себя выходить в люди не выглядит хорошей идеей. Если вы дадите себе поблажку, то в ближайшие дни снова будете в наилучшей форме и готовы к активным действиям.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Сегодня вы почувствуете мощный прилив активной энергии, которая повлияет на весь этот день. Возможно, вы захотите веселиться всю ночь напролет! Но не стоит браться за что-то слишком грандиозное и идти на большой риск - вы должны убедиться, что находитесь в нужном месте в нужное время. К счастью, что бы вы ни выбрали, то и будет правильным. Вам необходимо лишь появиться с нужным настроением.

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