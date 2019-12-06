Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли люди, нанес значительный ущерб Институту морской биологии НАН Украины. Огонь полностью уничтожил научную библиотеку учреждения, его лабораторное оборудование, а также опытные образцы и научные коллекции. Об этом сообщается на странице Национальной академии наук Украины в соцсети.

Для выяснения всех обстоятельств трагического ЧП президиум НАН создал специальную комиссию.

Фото: facebook.com

Напомним, пожар в одесском колледже вспыхнул утром 4 декабря. По состоянию на 15:30 6 декабря известно о трех погибших. Под завалами сгоревшего здания продолжаются поиске еще 12-ти пропавших без вести.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе нашли 18-летнюю девушку, которая считалась пропавшей во время пожара в колледже.

Также мы сообщали, что в Кабмине создали комиссию по расследованию причин пожара в одесском колледже.