Венецианская комиссия постановила, что ПАСЕ не должна отказывать в полномочиях депутатам России, не смотря на аннексию Крыма и Донбасса. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, документ был принят комиссией в пятницу, 6 декабря. Однако опубликован он будет только в понедельник, 9 декабря.

Решение было подготовлено по запросу регламентного комитета ПАСЕ чтобы разъяснить, имеет ли право Ассамблея признавать полномочия делегации России из-за наличия депутатов, избранных из аннексированного украинского Крыма.

В постановлении утверждает, что и Сам Совет Европы, и ее государства-члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию явно или неявно". Однако это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации депутатов.

Напомним, 12 ноября Дмитрий Кулеба сообщил, что делегация Украины должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2020 года.

Ранее "Страна" писала,что Украина и еще 4 страны создали группу "Балтик плюс" в ПАСЕ и отказались от отмечания юбилея Ассамбели.

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