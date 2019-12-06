У Кабмина есть совместный план работы с Аваковым - Гончарук
Нынешнее правительство имеет совместные планы работы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.
Как он сообщил, Кабмин не управляет отдельными министерствами или органами. "С Арсеном Аваковым у меня рабочие отношения. У нас есть совместный план, который согласован в целом правительством", - отметил Гончарук.
По его словам, в координации с МВД Украины готовится несколько новых проектов.
"Поэтому я рассматриваю сотрудничество с министром Аваковым через призму конкретных дел и проектов. Там, где у нас цели совпадают, мы сотрудничаем", - добавил Гончарук.
Напомним, в октябре в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский назвал условие увольнения Авакова, а также отметил, что он на испытательном сроке.
"По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД", - заявил президент и отметил, что уволит его, если МВД не добьется значительных результатов.
Ранее сообщалось, что Аваков считает, что следующим главой МВД будет женщина.