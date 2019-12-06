В пятницу, утром 6 декабря, бывший городской голова Нью-Йорка, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отбыл из международного аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщил бывший сотрудник посольства Украины в США 2015-2016 гг Андрей Телиженко.

"Спасибо, Руди Джулиани, за вашу работу и за то, что вы делаете для Президента, потому что мы боремся за правду! Вы большой друг Украины и Патриот США. Надеюсь скоро увидеть вас снова в Киеве", - говорится в опубликованном сообщении в Facebook.

Телиженко опубликовал фотографии из аэропорта с Рудольфом Джулиани.

Фото: facebook.com/andrii.telizhenko

Как сообщала "Страна", соратник Дональда Трампа прилетал в Киев на встречу с прокурорами.

В частности, он встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным, который был уволен по распоряжению тогдашнего вице-президента США Байдена.