Украина потребовала от России придерживаться Будапештского меморандума, поскольку считает его политико-правовой основой обеспечения безопасности. Такое заявление от украинских дипломатов поступило по случаю 25-й годовщины подписания документа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Россия активно милитаризует территорию оккупированного Крыма, уже превратив его в мощную военную базу. Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия Россией на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", - говорится в сообщении МИД.

В тексте говорится, что Украина ценит действия США, Франции и Великобритании, которые поддерживают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

А также, что Украина выполнила свои обязательства в полном объеме, реализовав комплекс мер по ядерному разоружению, в то время как Россия нарушила свои обязательства и базовые принципы международного права, оккупировав часть Украины и развязав конфликт на Донбассе.

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Великобритания и Россия.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в рамках Нормандской встречи в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как сообщала "Страна", сегодня президент Зеленский прийдет к Савику Шустеру на "Свободу слова" поговорить о "Нормандском формате".