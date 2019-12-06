Министерство цифровой трансформации запустит бета-версию приложения "Действие" ("Государство в смартфоне") уже на следующей неделе. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

"Мы сегодня занимаемся нашим приложением "Государство в смартфоне". Мы на следующей неделе уже бета-версию будем запускать, и 20 тысяч человек будем искать, которые будут бета-тестировщиками", - сказал Федоров.

По его словам, ведомство начало с того, что отцифровывает водительские удостоверения и технические паспорта автомобилей.

Напомним, 23 ноября Михаил Федоров анонсировал презентацию запуска "Государства в смартфоне" в декабре.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с помощью украинского проекта "Государство в смартфоне" будут бороться с коррупцией.