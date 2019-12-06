С начала 2019 года в Днепропетровской области зарегистрировали более полутора тысяч. случаев заболевания корью. При этом 77% больных были вакцинированные.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА со ссылкой на Департамент здравоохранения облгосадминистрации.

"Уровень заболеваемости корью в Днепропетровской области остается высоким. Это связано с тем, что многие людей не имеют прививок от болезни - подавляющее большинство заболевших были вакцинированные", - указано в опубликованном сообщении.

Корь - инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем.

Как сообщала "Страна", к концу 2019 года глава директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко собирается уволиться из Минздрава вместе с многими членами своей команды. Об этом мы писали в материале "Люди Супрун уходят".

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Напомним, что экс-глава Минздрава показала картошку "в мундире" и рассказала, как уменьшить риск заболевания пневмонией.