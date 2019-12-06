В больнице скончался активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого 29 ноября избили несовершеннолетние. Об этом сообщила глава правления Центра прав человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме. У Мирошниченко был диагностирован перелом основания черепа и проведена сложная операция", - сообщила она.

Полиции уже удалось установить личности нападавших.

"Одному 16 лет, ранее судимый, а второму - 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. По данным полиции, 16-летний "беспричинно" напал на Артема, избил и ударил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест", - написала Татьяна Печончик.

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Украинский".

Фото: facebook.com/tetiana.pechonchyk

Ранее мы писали, что сотрудники Национальной полиции предупредили похищение помощницы депутата Верховной Рады в Киеве.

Также мы писали, что "похищенный" глава Укрэксимбанка оказался родственником жены Порошенко, которого задержала СБУ.