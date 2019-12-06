Сегодня в парламенте появилась новая депутатская группа "Доверие". В ней 17 человек. Как уже рассказывала "Страна", некоторых из них связывают с аграрным олигархом Андреем Веревским (лояльных к нему депутатов называют "хором Веревки").

Впрочем, не все нардепы, вошедшие в "Доверие", ориентированы на Веревского. В целом у группы несколько бенефициаров и амбициозные цели, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Источники "Страны" в депутатском корпусе полагают, что дело группой не ограничится. Речь может о создании партии с прицелом на участие в местных выборах. Этакая реинкарнация партии "Наш край", которая в 2015 году также стартовала под местные выборы.

Любопытно, что ещё летом в Запорожском облсовете была создана группа "Доверие", в которую вошли, в том числе, депутаты местного "Укропа" - Партии, близкой к Коломойскому.

У истоков ее создания стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Он побудил Веревского ввести туда своих людей, плюс профинансировать стимулирование других кадров.

По итогу там оказался Шахов (сейчас его связывают с Аваковым), Ефимов (его связывают с "семьей" Януковича, тесные контакты которой с Зе-командой установились ещё с тех времён, когда штаб Зеленского разместился в офисном центре Парковый) и ряд других депутатов.

Группа создана для затыкания дыр в монобольшинстве при голосовании и с прицелом создать партию, которая под кураторством Богдана будет забирать голоса "Оппоплатформы" на Юго-Востоке (то есть, сыграет ту же роль, что и на местных выборах в 2015 году сыграл "Наш край").

Также одной из целей является противодействие увеличению группы "За будущее", на которую также имеет влияние Аваков и Коломойский, но в которой слишком широко расправил крылья Игорь Палица. Палица видит себя сильным и перспективным политическим игроком и на этой почве у него заметно испортились отношения с Богданом. Рекомендации ОП Палица выполняет крайне неохотно", - говорится в сообщении канала.