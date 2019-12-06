Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что ей стыдно за преступления, совершенные нацистами. Об этом она сообщила во время выступления с речью в музее на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в пятницу, передает ТАСС.

"Стоять здесь в роли канцлера ФРГ и иметь возможность выступить сложно, это нелегко для меня. Я чувствую огромный стыд, принимая во внимание жестокие преступления, совершенные здесь немцами", - отметила Меркель на мероприятии, посвященном 10-летию фонда Аушвиц-Биркенау, деятельность которого направлена на сохранение этого места памяти для потомков.

По словам канцлера, Освенцим - "место, которое представляет собой символ крупнейшего преступления в истории человечества". "Мы должны помнить о преступлениях, которые произошли в этом месте", - сказала она, выступая в здании так называемой бани, где во время функционирования лагеря его надзиратели регистрировали поступающих узников. "Важно ясно указать на преступников", - добавила Меркель.

"История бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - это часть истории Германии, о которой нужно говорить, считает она. "Это часть немецкой истории, о которой нужно говорить, чтобы быть начеку, чтобы эти преступления больше никогда не повторились", - сказала канцлер ФРГ.

Она добавила, что в наши дни можно наблюдать распространение расизма и преступлений на почве ненависти, попытки пересмотреть историю, распространение антисемитизма. "Мы должны ясно сказать, что против антисемитизма", - констатировала она. "Мы должны противодействовать тем, кто расширяет ненависть. Мы все несем за это ответственность. Мы не можем забыть или пересмотреть это", - добавила канцлер после своего первого посещения места памяти в Освенциме.

Напомним, Ангела Меркель - третий действующий канцлер ФРГ, посетивший Освенцим. Ранее с визитом сюда приезжали Гельмут Шмидт и дважды - Гельмут Коль.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как бывшие узники Освенцима почтили память жертв Холокоста.

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