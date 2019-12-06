Бывший президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский оспаривает в судебном порядке распоряжение Кабмина о своем увольнении. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК), в который был подан соответствующий иск.

В суд также поступило заявление об обеспечении иска. Недашковский просит запретить Кабмину Гончарука и Министерству энергетики и защиты окружающей среды совершать какие-либо действия и принимать решения об увольнении истца с должности президента компании "Энергоатом" на указанных в распоряжении об увольнении основаниях.

Кроме того, экс-президент НАЭК просит суд запретить Кабмину Гончарука и Минэкоэнерго объявлять и проводить конкурс на должность главы "Энергоатома".

Решается вопрос об открытии производства по административному делу и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска, отмечено в сообщении ОАСК.

По данным Интерфакс-Украина, полномочия президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского (вступил в должность в 2014 году), уволенного 27 ноября распоряжением правительства №1122, прекращены с 3 декабря. Основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

В среду, 4 декабря, Кабмин Гончарука назначил генерального директора Ровенской АЭС Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом".

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