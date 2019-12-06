Из-под завалов сгоревшего в Одессе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой достали тело третьего погибшего во время пожара. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Уточняется, что это женщина. Ее личность сейчас устанавливается. По состоянию на 15:30 06 декабря в результате пожара погибли три человека.

Продолжаются поиски еще 12-ти пропавших без вести людей.

Напомним, первой жертвой масштабного пожара в учебном заведении стала 16-летняя студентка Ксения Бабенко. Тело второй погибшей обнаружили вечером 5 декабря. Ею оказалась 43-летняя преподаватель информатики Алла Бортюк, которая до последнего помогала студентам покинуть горящее здание.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели потеряли надежду найти выживших под завалами.

Также мы сообщали, что появилось видео с места смертельного пожара в Одессе, где нашли тело второй погибшей.