Главная елка Украины, установленная на Софийской площади в Киеве, будет украшена через 5-6 дней. Об этом рассказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий, передает УНН.

"Вчера начали, уже повесили только часть игрушек, а теперь будем вешать разные маленькие, потом будем вокруг елки устанавливать декорации "Четыре королевства". Она будет готова через 5-6 дней, не раньше", - сказал он.

Фото:unn.com.ua

При этом саму Софийскую площадь, утверждает Добруцкий, уже начали украшать.

"До 10 числа планируем завершить", - подчеркнул он.

Фото:unn.com.ua

Напомним, в испанском отеле Кемински Байя в курортном городке Марбелья нарядили самую дорогую новогоднюю елка стоимостью 14 млн долларов. Среди ее украшений - два бриллианта, стоимостью 2,3 млн долларов и 4,9 млн долларов.

Ранее "Страна" писала, что Укрзализныця назначила 19 дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Также для удобства пассажиров продлены маршруты еще семи поездов.