На Западной и центральной Украине к нормандской встрече в Париже готовят бунт против Зеленского.

Львовский облсовет уже принял обращение к Зе с предупреждением, мол, если он "сдаст", по их мнению, Украину Путину, будет Майдан. И уже готовятся свозить активистов в Киев в воскресенье, 8 декабря. Мини-майдан соберут и во Львове.

58 из 84 депутатов Львовского областного совета проголосовали за заявление по "недопущению нарушения национальных интересов Украины", в котором требуют обеспечить принцип "сначала безопасность". Львовяне настаивают на том, что сначала нужно вернуть контроль над границей (Россия настаивает на том, что прежде - проведение выборов).

"Никаких компромиссов по унитарности государства - никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политических действий, в частности выборов, на ныне оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, в частности, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над рубежом. Никаких компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России. Освобождение всех политических заключенных и военнопленных", - добавили во Львовском облсовете.

В то же время активисты прошлого Майдана и национаоисты готовят 8 декабря во Львове акцию "Збережи свою Україну"

"Зеленский не объявляет, о чем он будет договариваться с Путиным в Париже. Учитывая количество красных линий, которые он уже пересек, мы крайне смущены возможными договоренностями. Нас не устраивает ни удовлетворение всех требований России с последующей попыткой имплементировать их в украинском конституционном поле, ни полный отказ от оккупированных территорий, ни другие варианты договоренностей, которые не учитывают национальные интересы Украины и ее граждан. 8 декабря все должны выйти и еще раз предупредить власть, что мы стоим на защите украинского государства", - заявили в Комитете майдана Львовщины.

В картинке-анонсе акции в черно-красных банднровских цветах львовяне использовали фото "потерянного" Зе, за которым стоит Путин.

Глава Львовского облсовета Александр Ганущин приказал аппарату обзвонить руководство фракций и всех депутатов, чтобы организованно вывезти весь депутатский корпус облрады на протест в Киев 8 декабря.

Как выяснила "Страна", в облраде хотят устроить для Зе сценарий января 2014 года, когда в областях захватывали ОГА и заставляли губернаторов писать заявления об отставке. "Переворот" готовят депутаты от "Батькивщины", "Свободы", БПП "Солидарности" и Самопомощи - их в облраде большинство. Львовщина, напомним, стала единственной областью, которая на президентских выборах большинство проголосовало за Порошенко, а на парламентских - за его партию.

"Если Зеленский пойдет на уступки Путину (а мы почти уверены, что так и будет), Львовщина окажет серьезное сопротивление. Создадим что-то вроде народной рады, как пять лет назад против Януковича, а губернатору Мальскому предложим уйти в отставку. А дальше - новый Майдан, будет выгонять Зеленского, как когда-то Януковича", - сказал нам источник во Львовской облраде.

Готовятся к бунту и в соседних Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"Нельзя допустить сдачи украинских интересов. Если же президент сделает неправильные шаги, то это будет Майдан", - сказал нам глава Хмельницкого облсовета Михаил Загородний.