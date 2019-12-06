Дожди и ветер накроют западные регионы Украины в субботу и воскресенье, 7 и 8 декабря. На остальной территории страны ожидается сухая, переменно облачная и ветренная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 7 декабря, температура воздуха на западе днем будет колебаться от +2 до +5 градусов. Ночью похолодает до минусовых отметок - 1-5 градусов мороза. На юге Украины температура днем будет держаться на уровне +6-9 градусов, а ночью - от -1 до +2. В центральных и восточных регионах обещают +2-5 градусов днем и от -4 до +1 ночью.

В Киеве в субботу осадков не обещают. Температура днем составит от +3 до +5 градусов, а ночью от -1 до +1.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 8 декабря, в западных регионах дождь может смениться мокрым снегом. В других регионах - сухо, ветренно и переменно облачно.

Днем на западе прогреется до +4-7 градусов, а ночью прогнозируют от -1 до +3. В центральных областях дневная температура будет держаться в пределах +3-5 градусов, а ночная от -3 до +1. На востоке днем ожидается от +2 до +4 градусов, ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. На юге днем температура будет около +57 градусов, а ночью от -2 до +3.

в Киеве В этот день осадков не ожидается. Температура днем составит от 3 до 5 градусов тепла, а ночью будет колебаться от -1 до +1.

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