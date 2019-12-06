В Индии полицейские застрелили четырех подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 27-летней девушки, которая работала ветеринаром в городе Хайдарабаде. Об этом сообщает BBC.

Фигурантов дела содержали под стражей, а на место преступления их привели без наручников рано утром. В какой-то момент они попытались отобрать у полисменов оружие, в результате чего их пришлось застрелить.

Мать погибшей девушки считает, что было "совершено правосудие", а соседи семьи запустили фейерверки, узнав о смерти подозреваемых.

В то же время международная правовая организация Amnesty International продолжает настаивать, что убийство преступников не может быть решением проблемы.

Напомним, обугленное тело девушки было обнаружено 28 ноября. Позже выяснилось, что перед смертью она звонила сестре и рассказала о проколотом колесе скутера. После этого на связь она не выходила. Дело стало резонансным.

Ранее стало известно, что два гражданских сотрудника скончались в госпитале, куда их доставили после ранений, полученных при стрельбе на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор - Хикем.

Ранее "Страна" сообщала, что дейтонский стрелок в Огайо прикончил и свою сестру.