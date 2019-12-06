В Германии сообщили расписание встречи в Нормандском формате, которая пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 6 декабря, на брифинге сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер. Ее цитирует корреспондент Укринформа.

Начало встречи лидеров государств Нормандского формата в Париже в понедельник, 9 декабря, запланировано на 16:00 по местному времени (17:00 по киевскому времени).

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по парижскому времени - Ред.). Совместная конференция запланирована на 19.00 (20:00 по Киеву - Ред.)", - сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием "Нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

"В 15.00 (по парижскому времени - Ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 – с президентом Зеленским", - сказала представительница немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за три года встречи в Нормандском формате станет "новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов".

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялась предыдущая встреча Нормандского формата, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

Ранее Меркель сообщила, что встретится с Зеленским и Путиным по отдельности.

Напомним, что лидеры "Евросолидарности" Петр Порошенко и "Батькивщины" Юлия Тимошенко готовят протест облсоветов против результатов встречи в Париже. Их фракциям в облсоветах страны поступила команда готовить заявления и ждать команду по итогам Нормандской встречи.